Mititelu mai are un "produs" vandabil, asteapta oferta lui Becali

Adrian Mititelu (foto) este gata sa faca o noua afacere cu Gigi Becali, asta dupa ce l-a cedat la FCSB pe Andrea Compagno in urma cu cateva luni, in schimbul a 1.5 milioane de euro. Yassine Bahassa (30 de ani) a sosit la U Craiova 1948 in vara anului 2022, din postura de fotbalist liber de contract. Evolutiile francezului au atras imediat atentia in Liga 1, iar CFR Cluj a fost una dintre echipele interesate de jucatorul oltenilor. Mai mult, Adrian Mititelu anunta ca Bahassa este de vanzare, iar ... citeste toata stirea