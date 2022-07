Mititelu sare calul, vrea sase puncte din duelurile cu CFR si FCSB

U Craiova 1948, clubul finantat de Adrian Mititelu - foto - (54 de ani), va juca in etapa a 2-a a Superligii cu CFR Cluj si in etapa a 3-a cu FCSB. Adrian Mititelu are incredere in echipa sa ca poate obtine toate punctele puse in jocurile cu CFR Cluj si FCSB. "Avem o echipa buna, iar noi, in acest sezon, vom pierde greu si rar. De 41 de ani sunt in fotbal, ce am vazut eu pana acum este ca vom arata bine. Vor mai veni 1-2 jucatori. Sunt multumit de Croitoru. Am ajuns la o ... citeste toata stirea