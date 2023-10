Adrian Mititelu - foto - (55 de ani), finantatorul lui FCU Craiova, a oferit noi detalii despre viitorul antrenor al echipei.Marius Croitoru (43 de ani) se intelesese cu Adrian Mititelu pentru revenirea la formatia din Banie, insa, in cele din urma, totul a picat. Finantatorul oltenilor a renuntat la ideea de a-l readuce pe tehnician dupa ce a aflat ca fostul "principal" de facto de la FC Botosani nu putea fi trecut in acte decat ca delegat, din cauza ca nu are un carnet de antrenor.Astfel, ... citeste toata stirea