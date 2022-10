Mitran promite rezolvarea incertitudinilor de ordin financiar

Presedintele lui FC Brasov, Marin Mitran, crede ca o parte din problemele financiare prin care trece formatia de liga a doua se vor rezolva in perioada urmatoare, sustinand ca exista negocieri avansate cu sponsori importanti din Brasov, printre care si Ina Schaeffler.Acesti sponsori ar putea aduce in conturile clubului aproape 100.000 de euro, bani care, insa, nu sunt suficienti pentru plata la zi a tuturor datoriilor.Mitran a vorbit in contextul in care sunt aproape trei luni de cand ... citeste toata stirea