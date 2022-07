Mitrita se intoarce in "State" si n-ar mai vrea la nationala

Alex Mitrita - foto - (27 de ani) ar putea sa renunte la echipa nationala, dupa parcursul dezastruos al "tricolorilor" in Liga Natiunilor, in luna iunie. Mijlocasul, care de azi revine oficial la New York City, dupa imprumutul pe un sezon la PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu (53 de ani), a evoluat doar 26 de minute in meciul cu Muntengru, din deplasare, scor 0-2, in repriza secunda si a mai fost rezerva neutilizata cu Finlanda, meci castigat de tricolori cu 1-0. Despre evolutiile ... citeste toata stirea