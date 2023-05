Constantin Grameni - foto - (20 de ani) este unul dintre cei mai in forma jucatori de la Farul, iar Gica Hagi ar putea sa obtina bani frumosi pentru un eventual transfer. Constantin Grameni este unul dintre pilonii principali ai lui Gica Hagi. Cu el in echipa, Farul Constanta a terminat anul calendaristic pe primul loc in Superliga Romaniei.Grameni este, de asemenea, jucatorul de la Farul pe care MM Stoica l-a remarcat dupa victoria cu Rapid, scor 7-2. "Sa discutam si despre assist-ul lui ... citeste toata stirea