Mo Salah se bucura ca isi poate lua revansa in fata Realului

Mesajul lui Mohamed Salah (foto) dupa calificarea lui Real Madrid, in finala Champions League a devenit viral. Egipteanul nu poate uita trofeul pierdut de "cormorani" in fata galacticilor, in 2018. Egipteanul vrea sa razbune esecul din ultimul act, din 2018, atunci cand starul "cormoranilor" a fost schimbat in prima repriza dupa un duel cu Sergio Ramos. "Avem o revansa de luat!", e mesajul scris de Salah pe Twitter, alaturi de mai multe poze din timpul duelului cu Villarreal, care a dus-o pe ... citeste toata stirea