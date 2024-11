Modificari in clasificarea academiilor

Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat noi modificari in manualul pentru clasificarea academiilor de copii si juniori care vizeaza imbunatatirea activitatii acestora in conformitate cu obiectivul strategic al FRF de a dezvolta fotbalul juvenil si de a creste standardele competitiilor nationale.Conform site-ului oficial al FRF, incepand cu clasificarea aferenta sezonului 2026-2027, academiile vor trebui sa intruneasca o noua cerinta, pe langa cele 10 deja existente, in ... citește toată știrea