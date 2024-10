Moldovan a fost titular in Sassuolo - Brescia

Sassuolo a castigat partida cu Brescia, scor 5-2, din etapa a 9-a din Serie B, ce a avut loc sambata, 19 octombrie, de la ora 18:15. Horatiu Moldovan -foto- (26 de ani) a inceput ca titular pentru a treia oara la formatia italiana. Moldovan a primit nota 7.1 in partida cu Brescia. Goalkeeper-ul roman a inceput ca titular partida cu Brescia, in care a primit goluri in minutele 20 si 83.In urma evolutiei din meciul in care a primit doua goluri, internationalul roman a primit nota 7.1, conform ... citește toată știrea