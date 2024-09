"Moldovan, parada de toti banii"

Horatiu Moldovan - foto - (26 de ani) a fost titular intre buturile celor de la Sassuolo, in victoria din deplasarea de la Cosenza, scor 1-0, in etapa a 6-a din Serie B. A fost a doua partida consecutiva in care portarul roman a jucat la gruparea din Italia, iar Moldovan a impresionat. A primit cea mai mare nota din tabara lui Sassuolo din partea celor de la Sofascore, 7,7, fiind urmat de Daniel Boloca (7,5) si Armand Lauriente, autorul singurului gol al meciului (7,4).Singurul care a primit ... citește toată știrea