Momentul adevarului

FC Brasov este in fata unui meci extrem de important, cu o contracandidata la un loc de playoff, o echipa care si-a propus promovarea directa in Superliga, Politehnica Iasi.Dan Alexa spera ca jucatorii lui sa continue forma aratata in ultimele meciuri si sa aduca a 3-a victorie consecutiva in Liga a 2-a, dupa cele doua succese cu CSC Dumbravita de acasa si in deplasare la Chiajna, contra Concordiei.Cu toate acestea, antrenorul spune ca meciul cu siguranta va fi unul foarte greu, mai cu ... citeste toata stirea