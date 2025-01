Monica Niculescu si Fanny Stollar au pierdut finala probei de dublu la Hobart

Perechea romano-maghiara Monica Niculescu/Fanny Stollar a pierdut sambata finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari americani, inclinandu-se in doua seturi, 1-6, 6-7 (6/8), in fata perechii Jiang Xinyu (China)/Wu Hsien-Fang (Taiwan).Asiaticele s-au impus dupa o partida de doar o ora si 17 minute avand un as si doua duble greseli, perechea romano-maghiara reusind trei asi, ... citește toată știrea