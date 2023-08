Fost campion la US Open, Stan Wawrinka (foto), a declarat ca inca mai are capacitatea de a juca pe cea mai mare scena, dupa ce elvetianul a devenit cel mai in varsta jucator care a castigat un meci de simplu la acest turneu, dupa Jimmy Connors, care a reusit performanta la 40 de ani, in 1992, relateaza Reuters.Wawrinka, in varsta de 38 de ani, care si-a adjudecat ultimul dintre cele trei titluri de Grand Slam la New York in 2016, l-a invins pe japonezul Yoshihito Nishioka cu 7-6 (5), 6-2, 6-4, ... citeste toata stirea