Mourinho e in cautare de alte provocari

Antrenorul portughez Jose Mourinho (foto) a afirmat, duminica, la Algarve, ca nu este legat de niciun club in acest moment, dar din vara viitoare intentioneaza sa lucreze din nou, informeaza EFE. "Nu am club, sunt liber. Dar vreau sa lucrez, din vara viitoare vreau sa lucrez", a spus Mourinho presei, pe circuitul de la Algarve (Portugalia). Mourinho, aflat fara echipa de la plecarea sa pe banca tehnica a echipei AS Roma, in luna ianuarie, a fost intrebat daca ar lua in considerare revenirea in ... citește toată știrea