Echipa maghiara TFSE-MTK a castigat Cupa Sepsi, dupa ce a invins-o in finala competitiei, cu 71-67, pe gazda Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe. In finala mica, Besiktas a triumfat in fata lui CSM Alexandria, dupa prelungiri (60-57), astfel ca formatia turca a incheiat a treia.In semifinale, Sepsi trecuse cu 64-47 de Besiktas, iar MTK cu 80-51 de Alexandria.Cea mai valoroasa jucatoare a turneului de la Sfantu ... citeste toata stirea