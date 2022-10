Muharem Vuskovic a suferit un accident grav de circulatie

Fotbalist din nationala Austriei, dus cu elicopterul la spital, dupa un accident grav. Momente de cosmar pentru un jucator de la Austria Viena. Muharem Vuskovic (19 ani) a suferit un accident de circulatie si a fost dus cu elicopterul direct la sectia de terapie intensiva a unui spital din Baden (Germania).Atacantul a fost operat de urgenta si este tinut sub anestezie controlata, ca masura de siguranta, avand in vedere ranile suferite.Medicii spun ca el va fi trezit din anestezie in 24 de ore. ... citeste toata stirea