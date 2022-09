Multi doritori vor sa se bata cu Sandu Lungu

S-a facut "coada" la Sandu Lungu dupa meciul castigat de acesta vineri, in gala iFight Heroes ce a avut loc la Mioveni. Meciul lui Sandu Lungu cu colosul Danila a starnit mii de comentarii in mediul online. Adversarul sau a venit la gala in dimineata meciului, dupa ce adversarul initial, spaniolul Jose Jimenez, a fugit de la hotel cu o zi inainte de meci. Danila a oferit un meci spectaculos timp de aproape 2 minute. Acesta a fost nevoit sa renunte la meci din cauza unei accidentari. Dupa gala, ... citeste toata stirea