Munca si pasiune, un vis

Asociatia Sportiva Carla Ritmic Gim, unul dintre cele mai noi cluburi din pesiajul sportiv al Brasovului, a fost infiintata in anul 2020, principala activitate fiind cea de promovare a gimnasticii ritmice in randul copiilor si de a incuraja fiecare fetita sa practice aceasta disciplina.Clubul isi desfasoara activitatea in cel mai nou complex sportiv din oras, Forex, in sali omologate, cu echipamente specifice conform normelor, cu toate dotarile de care are nevoie un sportiv: parchet pentru ... citeste toata stirea