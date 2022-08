Mutu i-a provocat lui Bergodi prima infrangere in campionat

Rapid Bucuresti s-a impus cu 2-1 pe terenul lui Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, in etapa a saptea din Liga 1.Partida a inceput in forta, cu sutul lui Barbut, urmat de executia lui Rondon, peste cateva minute, dar portarul a fost pe faza.Sepsi a primit un penalty cu ajutorul VAR-ului, dupa o decizie care a durat peste 5 minute, iar Rondon a deschis scorul de 11 metri in minutul 21. Rapidul a egalat peste 6 minute, cand Sefer a fost la locul potrivit dupa o greseala a portarului.A urmat ocazia ... citeste toata stirea