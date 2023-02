Mutu il lauda pe Tatarusanu

Adi Mutu (foto) a avut cuvinte de lauda pentru Ciprian Tatarusanu dupa ce portarul roman a scapat fara gol primit in duelul AC Milan - Tottenham. Ciprian Tatarusanu a fost integralist pentru AC Milan, pe San Siro, in duelul cu Tottenham din prima mansa a optimilor de finala din Champions League. Portarul roman a avut un aport important in victoria campioanei Italiei si a pastrat poarta intacta in fata lui Kane, Son si a celorlalti jucatori de superclasa ai lui Conte. Desi a primit mai multe ... citeste toata stirea