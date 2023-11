Adrian Mutu (44 de ani) surprinde pe toata lumea. Fostul antrenor al Rapidului anunta ca a avut si el un merit la aducerea lui Cristiano Bergodi, in Giulesti. Mutu a plecat de la echipa cu doar cateva zile inainte de startul sezonului. "Briliantul" pretinde ca are o relatie foarte buna cu conducerea din Giulesti si chiar a avut un cuvant de spus in ceea ce priveste strategia aleasa de conducatori pentru actualul campionat. Fostul mare atacant a oferit cateva detalii in privinta modului cum a ... citeste toata stirea