Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Adrian Mutu (foto), a declarat, duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca se bucura ca formatia sa a reusit prima victorie din play-off chiar impotriva rivalei FCSB. "Ma bucur ca am castigat acest meci, unul cu presiune foarte mare. Au fost doua reprize diferite, in prima noi am fost echipa mai buna si chiar puteam sa majoram scorul, iar in a doua am suferit putin pentru ca adversarii au incercat sa egaleze. Dar ma bucur ca baietii au reusit sa ... citeste toata stirea