Adrian Mutu - foto - (44 de ani) a abordat, miercuri seara, si subiectul relatiei sale cu Alex Ionita (28 de ani), unul dintre idolii Giulestiului, care sub comanda sa nu a reusit sa se impuna ca unul dintre titularii incontestabili. Mutu nu este deranjat de faptul ca Ionita este suparat pe el pentru ca-l schimba aproape la fiecare meci si a explicat ce il determina sa-l scoata de pe teren inainte de fluierul final. "Mie mi-a placut Ionita si in prima repriza cu FCSB, si in prima repriza cu CFR ... citeste toata stirea