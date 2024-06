N-aratam bine deloc! Romania - Liechtenstein 0-0, ultimul test inaintea EURO 2024

Nationala de fotbal a Romaniei a terminat la egalitate cu selectionata Liechtensteinului, 0-0, vineri seara, pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in ultimul test al tricolorilor inaintea EURO 2024. Romania nu a reusit sa marcheze in cele doua partide de pregatire pentru Campionatul European din Germania (14 iunie-14 iulie), 0-0 cu Bulgaria si Liechstenstein, si nu are nicio victorie in cele patru partide amicale din acest an. Daca pentru Liechtenstein acest egal este un rezultat istoric, pentru ... citește toată știrea