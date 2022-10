N-au reusit sa-i ia vreun punct liderului

FC Brasov a cedat, sambata, scor 2-1 (1-1), in fata liderului din acest moment al Ligii a 2-a, Unirea Dej. Dupa un meci foarte echilibrat, cu ocazii mari de ambele parti, jucatorii Unirii au reusit sa se impuna cu un eurogol marcat chiar in debutul reprizei secunde.Scorul a fost deschis de gazde, in minutul 13, atunci cand Sebastian Micu a respins foarte bine sutul lui Pop, insa Fulga a inscris simplu din fata portii. Dupa golul incasat, FC Brasov a iesit mai mult in atac si in minutul 19 ... citeste toata stirea