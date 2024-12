N-au reusit sa incheie invincibilitatea liderului CSM Oradea

Corona a pierdut duelul din Liga Nationala de Baschet Masculin, in deplasare, cu CSM Oradea, scor 64-58 (16-18, 20-10, 9-15, 19-15). Trupa lui Ionut Bascoveanu are un bilant 6-4 in campionat, in timp ce bihorenii au ajuns la a zecea victorie consecutiva.Andre Jones a fost jucatorul meciului, terminand cu 20 de puncte si 5 recuperari, urmat de Juwan Gray, care a inscris 11 puncte si a adunat 4 recuperari.Pentru CSM Oradea, cel mai eficient jucator a fost Brandon Brown, cu 13 puncte, 3 ... citește toată știrea