N-au rezistat decat un sfert de ora in fata campioanei

Corona Brasov a pierdut disputa din Liga Nationala de Baschet Maculin cu U-BT Cluj-Napoca, scor 67 la 107, pe teren propriu. Potrivit Radio Romania Brasov, in meciul ce a contat pentru etapa a noua, brasovenii au rezistat in fata campioanei doar in primele 10 minute, pastrand diferenta la 4 puncte, scor 20-24. Clujenii s-au distantat apoi pe tabela de marcaj in urma unei prestatii foarte bune de la distanta a francezului Adam Mokoka. Mai mult, Isiah Osborne a parasit terenul accidentat la ... citește toată știrea