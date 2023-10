Echipa de hochei a CSM Corona a disputat, in acest weekend, meciurile din grupa C a turului 2 din Cupa Continentala, in Letonia, la Jelgava. Hocheistii Brasovului au incheiat pe locul doi grupa C preliminara din cadrul Cupei Continentale si au ratat calificarea in faza urmatoare.Cupa Continentala a inceput cu un esec pentru Corona, HC Zemgale invingand-o vineri cu 3-1 (2-0, 1-0, 0-1). Sambata, hocheistii lui Dave MacQueen au invins HK Celje cu 4-2 (2-1, 2-1, 0-0), cu goluri semnate de Richard ... citeste toata stirea