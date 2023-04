Rafael Nadal s-a retras si de la Madrid! Spaniolul, care nu este recuperat dupa o accidentare, a anuntat ca nu va lua parte la turneul de categorie ATP 1000, unul dintre preferatele sale. "Au fost pentru mine saptamani si luni dificile. Dupa cum stiti, am suferit o accidentare dura in Australia. Initial se vorbea de perioada de sase pana la opt saptamani papentru recuperare. Deja suntem in a 14-a saptamana. Lucrurile nu au mers cum speram. Saptamanile trec si aveam speranta sa joc la turneele ... citeste toata stirea