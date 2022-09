Nae Branzoi, inca trei medalii: De doua ori aur si o data argint, la "Campionatul Veteranilor Balcani"

Nicolae Branzoi a adus inca trei medalii Gruparii de Jandarmi Mobila "Burebista" Brasov.Daca in urma cu o luna de zile a cucerit medalia de aur in cadrul "Campionatului National in aer liber Masters", iata ca "Nae" si-a reprezentat din nou cu cinste institutia, ba chiar orasul si tara, castigand nu mai putin de trei medalii la cel de-al 31-lea "Campionat al Veteranilor Balcani", la Salonic, in Grecia.Mai exact, in perioada 23-25 septembrie, plutonierul adjutant sef din cadrul Gruparii de ... citeste toata stirea