Nae Constantin cere intariri pentru Petrolul

Petrolul a pierdut meciul contra lui FC Voluntari, din prima etapa din Superliga, scor 0-1. Nae Constantin (foto), antrenorul ploiestenilor, a vorbit "la rece" dupa ce Petrolul a pierdut primul meci dupa revenirea in primul esalon. Tehnicianul considera ca elevii sai ar fi putut scoate mai mult din meciul contra lui FC Voluntari si este convins ca la felul in care echipa sa s-a prezentat luni seara, mai este nevoie de intariri. "Daca ati urmarit Petrolul, de cand sunt eu antrenor, nu am ... citeste toata stirea