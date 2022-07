Nae Stanciu impresioneaza si in China

Nicolae Stanciu (foto) a marcat un gol senzational din lovitura libera, in meciul dintre Guangzhou si Wuhan Three Towns. Romanul a egalat 1-1, dupa o executie perfecta. Gazdele deschisesera scorul din penalty, in minutul 20, dar trei minute mai tarziu, Nicolae Stanciu a executat perfect o lovitura din apropierea careului, portarul lui Guangzhou fiind spectator. Stanciu a devenit un adevarat specialist al golurilor din lovitura libera. Din cele 4 reusite semnate pentru ... citeste toata stirea