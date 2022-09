Naomi, la cea mai rapida victorie, e drept, dupa accidentarea adversarei

Naomi Osaka a obtinut calificarea in turul doi al turneului de la Tokyo dupa o partida care a durat doar sapte minute. Naomi Osaka a obtinut cea mai rapida calificare in cadrul unei competitii, in sapte minute, dupa ce a profitat de accidentarea adversarei din primul tur la WTA Tokyo. Daria Saville (28 de ani, 55 WTA) a simtit dureri insuportabile la genunchi si a renuntat la joc dupa doar cateva minute, la scorul de 0-1.In turul urmator de la Tokyo, Naomi Osaka trebuia sa o intalneasca pe ... citeste toata stirea