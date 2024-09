Napoli e noul lider din Italia

SSC Napoli a urcat pe prima pozitie in campionatul de fotbal al Italiei dupa ce a reusit sa invinga fara drept de apel in deplasare, cu scorul de 4-0, formatia Cagliari, duminica seara, in cadrul etapei a 4-a din Serie A.Echipa napolitana, antrenata din acest sezon de Antonio Conte, a deschis scorul prin capitanul Giovanni Di Lorenzo (18), iar apoi si-a majorat avantajul gratie coordonatorului de joc georgian Hvicia Kvarathelia (66).Belgianul Romelu Lukaku, recrutat in aceasta vara de ... citește toată știrea