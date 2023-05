Radu Dragusin (foto) e aproape sa paraseasca Genoa. Formatia nou-promovata in Serie A spera sa obtina o suma importanta pentru fundasul roman. Ca sa se puna la adapost daca romanul va pleca, Genoa a demarat negocierile cu AC Milan pentru a-l achizitiona pe Matteo Gabbia. Matteo Gabbia (23 de ani) a evoluat in 17 partide pentru AC Milan in acest sezon. Potrivit seriebnews.com, conducatorii lui Genoa stiu ca s-ar putea sa nu il poata pastra pe Radu Dragusin. Sursa citata noteaza ca romanul a ... citeste toata stirea