Napoli, invingatoare pe San Siro

SSC Napoli, liderul campionatului de fotbal al Italiei, a invins in deplasare, scorul de 2-0, formatia AC Milan, intr-un meci din etapa a 10-a a sezonului, obtinand a cincea sa victorie consecutiva in Serie A.Oaspetii au deschis rapid scorul pe San Siro, prin atacantul belgian Romelu Lukaku (5), iar apoi si-au majorat avantajul inainte de pauza, prin playmaker-ul georgian Hvicea Kvarathelia (43).In urma acestui nou succes, Napoli s-a distantat sapte puncte de ocupanta locului secund in ... citește toată știrea