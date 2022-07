Nationala de cadete, argint in Suedia, la Partille Cup

Nationala de cadete (jucatoare nascute in anii 2006-2007) a facut un turneu foarte bun la European Open Women U16, in Suedia, devenind vicecampioana a competitiei.26-16 cu Slovenia, 29-12 cu Estonia, 32-13 cu Letonia, 25-24 cu Franta (in grupa), 31-30 cu Muntenegru, Romania-Suedia 25-21, 19-19 cu Tarile de Jos (in grupele principale) si 19-29 cu Spania, in finala, au fost rezultatele de la Goteborg ale micilor "tricolore". Prin acest rezultat, nationala U16 a reusit calificarea la Festivalul ... citeste toata stirea