Echipa nationala de fotbal Under-21 a Romaniei a surclasat formatia similara a Albaniei, cu scorul de 5-0 (3-0), vineri seara, pe Stadionul Giulesti din Capitala, in Grupa E a preliminariilor Campionatului European de tineret din 2025.Tricolorii au castigat meritat si si-au luat astfel revansa dupa ce in tur au pierdut cu 2-3 in Albania, desi au condus cu 2-0.Echipa antrenata de Daniel Pancu s-a impus prin golurile marcate de Louis Munteanu (7 - penalty), Matei Ilie (15), Rares Ilie (37), ... citeste toata stirea