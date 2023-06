"Tricolorii" vor intalni in ordine Turcia, pe 10 iunie, Danemarca, pe 14 iunie, si Portugalia, pe 18 iunie, in Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi".Romania a pierdut primele doua intalniri, 0-3 cu Portugalia si 0-3 cu Danemarca, dar a castigat pe terenul favoritei grupei, Turcia, 3-2. "E un meci in care Romania si-a ridicat nivelul jocului, in care am aratat un volei de calitate. Vrem sa evoluam si mai bine de la meci la meci si sa obtinem si alte victorii", a declarat selectionerul ... citeste toata stirea