Nationala masculina de seniori a Romaniei a castigat doua dintre cele trei partide disputate in cadrul turneului amical de la Benidorm, Spania, in aceste zile. Sambata, "tricolorii" s-au impus in fata Bahrainului, scor 27-24, dupa ce invinsese si Argentina (36-21), dar pierduse clar cu Spania (29-42).Romania a fost condusa de Bahrain 40 de minute, iar aportul decisiv a ... citeste toata stirea