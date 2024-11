Nationala masculina incepe preliminariile pentru Euro 2026 in Portugalia

Selectionerul echipei nationale de handbal masculin a Romaniei, George Buricea (foto), a declarat, luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Buzau, inaintea inceperii preliminariilor Campionatului European - EHF EURO 2026, ca se asteapta la un meci extraordinar de greu in deplasare cu Portugalia, insa partida cu Polonia de pe teren propriu reprezinta cheia calificarii la turneul final."Cred ca este cel mai greu meci din grupa cu Portugalia, in deplasare. Portugalia este in primele 10 ... citește toată știrea