Nationala Romaniei a invins SUA, la Chicago

Nationala de rugby a Romaniei a invins, intr-o partida-test care a avut loc in noaptea de vineri spre sambata pe SeatGeak Stadium din Chicago, cu scorul de 22-20 (10-10), reprezentativa SUA, in primul meci din Summer Tour, informeaza FRR."Stejarii" au cucerit dupa sase ani si Cupa Pershing, trofeul pus in joc de Federatia Romana de Rugby incepand cu 2014, in amintirea partidei disputate la Olimpiada Militara, "Jocurile InterAliate", organizata in 1919 de comandantul sef al Fortei ... citește toată știrea