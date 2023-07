Circuitul de sah "Grand Prix Romania 2023" are programata a doua etapa la Brasov, intre 16 si 22 iulie. La competitie vor participa 332 de sahisti, ceea ce o face una dintre cele mai importante intreceri de sah din tara, din acest an."Am incercat sa dau inapoi sahului ceea ce nu am avut neaparat cand am fost junior - nu am avut parte de astfel de competitii. Eu, fiind mare maestru si antrenor, marele vis este sa am mari maestri dintre copiii pe care ii antrenez acum. Ne dorim ca mare parte ... citeste toata stirea