Neagoe a revenit in Superliga cu un rezultat pozitiv

Gloria Buzau a remizat pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Otelul Galati, intr-un meci din etapa a noua a Superligii.De la ospetii a fost eliminat Stevanovic, in minutul 90+1, dupa ce a primit al doilea cartonas galben.Pentru Eugen Neagoe (foto) a fost primul meci pe banca celor de la Gloria Buzau. El i-a luat locul lui Andrei Prepelita si a punctat ca are serios de lucru pentru a redresa situatia."Cred ca am facut un joc ... citește toată știrea