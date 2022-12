Neagoe pregateste curatenia generala la U Cluj

Unul dintre cluburile de traditie din Liga 1, U Cluj, pregateste o curatenie generala in lot. Antrenorul Eugen Neagoe s-a enervat, dupa infrangerea cu Petrolul, si a spus ca vor fi facute schimbari la echipa, pentru ca formatia sa sa nu se mai prezinte asa cum a facut-o in partida cu Petrolul."Nu-mi imaginam ca putem sa fim atat de penibili, chiar am fost penibili in aceasta seara. Sa nu poti sa faci cinci pase, sa dai mingea la adversar imediat, cum o ai, asta nici incepator daca esti, daca ... citeste toata stirea