Rapid si Farul Constanta, primele doua clasate in Superliga de fotbal, au terminat la egalitate, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Stadionul Rapid-Giulesti din Bucuresti, in cel mai interesant meci din etapa a 15-a, ultima a turului.Liderul a deschis scorul, prin Denis Alibec (20), lansat pe contraatac de Constantin Grameni. Rapid a egalat dupa pauza, prin capitanul Cristian Sapunaru (53), cu capul, din sase metri, in urma unei lovituri libere executate de Alexandru Ionita II.Echipa antrenata de ... citeste toata stirea