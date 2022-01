Nedelcu ar vrea sa se intoarca acasa, Hagi il asteapta la echipa

Dragos Nedelcu - foto - (24 de ani) este aproape de revenirea in Liga 1, dupa ce experienta din liga secunda germana nu a fost una prielnica. Mijlocasul celor de la FCSB este in negocieri cu Farul, unde ar urma sa lucreze cu Gica Hagi, omul care a avut un rol important in ascensiunea sa. Fostul component al Generatiei de Aur, Gabi Balint, e de parere ca pentru Dragos Nedelcu, o noua aventura in Liga 1 alaturi de Gica Hagi ii poate relansa cariera. "Hagi a tot reparat jucatori. El il cunoaste ... citeste toata stirea