Negumereanu, meci urias in UFC, se bate cu nume grele in gala!

Romanul va lupta in aceeasi gala cu Colby Covington si Jorge Masvidal. Cei doi sunte main event-ul galei UFC 272, un eveniment ce se asteapta sa vanda aproape 1 milion de PPV. Atat Covington cat si Masvidal sunt doi dintre luptatorii ce vand cel mai bine in MMA. Cei doi au o rivalitate aprinsa, dupa ce in urma cu mai multi ani erai colegi de club si de apartament. In gala din martie vor mai lupta nume cunoscute in MMA ca Edson Barboza, Kevin Holland sau Greg Hardy. Nicolae ... citeste toata stirea