Nelutu Varga, convins ca CFR Cluj poate castiga al saselea titlu consecutiv!

Patronul campioanei Romaniei a avut un mesaj clar pentru Dan Petrescu si jucatorii sai. CFR Cluj a avut probleme in campionat in startul acestui sezon, insa echipa lui Dan Petrescu a revenit pe podium si tinteste primul loc pana la finalul anului. "Pana sa vorbim de favoriti, mai e mult de munca. Eu sper ca baietii sa nu se accidenteze si sa o tinem tot asa cum am tinut-o pana acum. Pas cu pas, incet, incet, sa ajungem la obiectivul dorit. Eu zic ca va fi un an atipic, sunt mult mai multe ... citeste toata stirea