Nelutu Varga i-a bagat in sedinta pe cei de la CFR

Dan Petrescu si jucatorii CFR-ului au fost bagati in sedinta de Nelutu Varga. Patronul campioanei Romaniei a fost enervat de prestatia ardelenilor din meciul cu Rapid, scor 2-1. CFR Cluj s-a chinuit in repriza a doua a meciului cu Rapid. Giulestenii au egalat si puteau chiar sa intoarca rezultatul. Nelutu Varga a fost enervat de prestatia jucatorilor lui Dan Petrescu, motiv pentru care a cerut o sedinta de urgenta. "Am trait foarte greu meciul, cu stomacul in gat. Nu mi-a placut nici mie ce am ... citeste toata stirea